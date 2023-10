Balcani: Mitsotakis domani a Varna per summit trilaterale Grecia-Bulgaria-Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis si recherà domani mattina a Varna, in Bulgaria, per partecipare al vertice trilaterale Grecia-Bulgaria-Romania. Lo ha riferito l'ufficio stampa del primo ministro ellenico. L'incontro si concentrerà sulla connettività regionale: più precisamente, un futuro corridoio Grecia-Bulgaria-Romania da Salonicco attraverso Kavala, Alessandropoli, Burgas e Varna sino al porto romeno di Costanza, con una possibile estensione alla Moldova. All'incontro, proposto dal capo del governo bulgaro Nikolaj Denkov durante una visita ad Atene lo scorso agosto, parteciperanno anche il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas e il commissario europeo per i Trasporti Adina Valean. (Gra)