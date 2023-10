Grecia: elezioni, sindaco uscente Atene Bakoyannis in testa ma servirà ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kostas Bakoyannis, sindaco di Atene, è in testa alle elezioni amministrative per la guida della capitale greca, ma avrà bisogno del secondo turno per ottenere la rielezione. E' il risultato che emerge con il 12 per cento dei seggi conteggiati. Bakoyannis, sostenuto dal partito di governo Nuova democrazia, ha ottenuto il 41,07 per cento dei voti, poco sotto la soglia del 43 per cento che sarebbe stata sufficiente per vincere le elezioni al primo turno. Al secondo posto si trovano il candidato indipendente sostenuto dal Pasok Haris Doukas che si ferma al 14,76 per cento, mentre il candidato di Syriza Kostas Zachariadis si ferma al 13,03 per cento e il candidato del Partito comunista di Grecia Nikos Sofianos ottiene il 12,50 per cento. Più staccati gli altri candidati. (Gra)