Medio Oriente: fonti, Usa pronti a mobilitare navi e aerei militari a sostegno d'Israele

- Gli Stati Uniti hanno intenzione di mobilitare aerei e navi militari a sostegno d'Israele dopo i sanguinosi attacchi condotti a partire da sabato 7 ottobre dal gruppo islamista palestinese Hamas. Lo riferisce l'emittente "NBC News" citando due fonti governative Usa a conoscenza dei piani del Pentagono. Le unità statunitensi dovrebbero partire immediatamente, ma le navi potrebbero impiegare alcuni giorni per arrivare a destinazione. Secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti stanno lavorando anche a piani contingenti per la possibile evacuazione dei loro cittadini in Israele. Al momento non è ancora stata presa una decisione, ma il Pentagono si sta preparando a ogni possibile scenario. Nel frattempo la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Joe Biden ha ordinato "un sostegno supplementare" a Israele i cui dettagli dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore. In giornata anche il segretario di Stato Antony Blinken aveva preannunciato una rapida risposta alle richieste pervenute dallo Stato ebraico. Biden, che tra ieri e oggi ha avuto due colloqui telefonici con il primo ministro Benjamin Netanyahu, ha ribadito che gli Stati Uniti aiuteranno Israele a difendersi "con ogni mezzo appropriato". (Was)