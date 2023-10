Cgil: Malpezzi (Pd), noi delle frasi sessite pensiamo il peggio da sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “Noi delle frasi sessiste pensiamo il peggio da sempre. E da sempre facciamo battaglie perché le cose cambino. Non abbiamo mai avuto nessun problema a condannare ed esprimere solidarietà e lo facciamo anche oggi nei confronti di Giorgia Meloni. La premier questo dovrebbe saperlo. Perché la battaglia a favore delle donne per noi è universale e mai di parte. Retorico chiedercelo. Per noi parlano i fatti e la nostra storia”. Lo afferma Simona Malpezzi, senatrice del Pd, commentando il post della premier Meloni. (Rin)