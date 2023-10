Medio Oriente: alle 21 riunione a porte chiuse Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Medio Oriente si terrà a porte chiuse a partire dalle 21 italiane. Lo riferisce un comunicato dell'Onu. Gilad Erdan, rappresentante permanente di Israele presso le Nazioni Unite, dovrebbe tenere un briefing con i giornalisti prima della riunione intorno alle 19:30. Ieri era stata anticipata la convocazione della riunione straordinaria all'orario confermato oggi dal comunicato ma non si sapeva se si sarebbe svolta a porte chiuse o meno. (Was)