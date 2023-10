Cgil: Schillaci, solidarietà alla premier, ferma condanna per insulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia più ferma condanna nei confronti degli attacchi verbali lanciati contro la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la manifestazione organizzata dalla Cgil. Il diritto di manifestare è un pilastro della nostra democrazia, ma il dissenso non può e non deve mai trasformarsi in violenza, neanche verbale. Dopo tutti gli sforzi di questi ultimi mesi, è deprecabile che si scenda a livelli così bassi, sostituendo il dialogo costruttivo con gli insulti. A Giorgia Meloni va la mia solidarietà". E' quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. (Rin)