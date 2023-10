Medio Oriente: Tajani sente Blinken e gli omologhi di Israele, Egitto e Giordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio per proseguire l’azione diplomatica di dialogo con tutti i partner della Regione mediterranea e medio-orientale, il vice premier si recherà in Egitto mercoledì e giovedì per incontrare le massime autorità del Paese. Sulla stessa linea la conversazione avuta in serata con Ayman Safadi, vice premier e ministro degli Esteri della Giordania, un Paese che può svolgere un ruolo fondamentale nell’opera di contenimento del conflitto. (Res)