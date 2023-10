Business news: Brasile, banca Btg compra piattaforma fondi investimento Orama per 100 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca brasiliana Btg Pactual ha annunciato oggi l'acquisizione del 100 per cento del capitale azionario di Orama Dtvm, una delle principali piattaforme digitali di investimenti indipendenti del Paese, per 500 milioni di real (100 milioni di euro). Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico". L'acquisizione rientra nella strategia di espansione dei canali di investimento digitali della banca. Ad agosto la banca aveva acquistato la fintech di fondi di investimenti Magnetis. "Siamo molto entusiasti dell'acquisizione, che darà ai clienti di Orama l'accesso alla piattaforma completa di Btg", assicura il responsabile delle piattaforme digitali di Btg, Marcelo Flora. Secondo il dirigente, l'acquisizione dell'azienda amplierà la base di clienti, portando diluizione dei costi fissi, guadagni di efficienza, sinergia e produttività. Orama, fondata nel 2011 come la prima piattaforma in Brasile dedicata esclusivamente alla distribuzione di fondi di investimento, oggi conta 360 mila clienti e più di 17,9 miliardi di real (3,36 miliardi di euro) di asset in custodia. (Res)