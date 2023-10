Medio Oriente: Tajani, al momento nessuna prova coinvolgimento Iran in attacchi Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono prove del coinvolgimento diretto negli scontri fra Israele e Hamas. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Stasera Italia weekend” su Rete4. “Non è certo un buon segnale quello che abbiamo visto ieri nel Parlamento iraniano”, dove si sono viste delle esultanze per quanto stava accadendo agli israeliani, ha detto Tajani. “Ci auguriamo che non ci sia il coinvolgimento dell'Iran e di Hezbollah che per ora si sta limitando a lanciare qualche granata in segno di solidarietà ad Hamas”, ha aggiunto Tajani, auspicando che non vi sia un'espansione del conflitto “nel nord di Israele”, al confine con il Libano. (Res)