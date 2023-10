Medio Oriente: rappresentante repubblicano McCaul, serve presidente Camera per aiutare Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale situazione politica negli Stati Uniti, con una Camera dei rappresentanti senza presidente dopo la sfiducia dei giorni scorsi a Kevin McCarthy, "non è ideale" per sostenere Israele a fronte dell'attacco armato del gruppo islamista palestinese Hamas da Gaza. Lo ha detto all'emittente "Cnn" il rappresentante repubblicano Micheal McCaul, presidente della commissione Affari esteri della Camera. "Dobbiamo avere uno 'speaker' eletto già questa settimana, così da farci trovare pronti per provvedimenti come la fornitura di scorte di munizioni per l'Iron Dome", ha spiegato McCaul. (Was)