Medio Oriente: Michel contatta leader regione e premier Anp, necessario calo tensioni

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto in coordinamento con l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, una serie di telefonate sulla situazione in Medio Oriente con diversi leader della regione. A quanto si apprende da Bruxelles, nel corso dei dialoghi, avuti con il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shtayyeh e il re della Giordania, Abdullah II, Michel ha ribadito la necessità di un calo delle tensioni e della della cessazione delle ostilità, rinnovando l'esortazione al pieno rispetto del diritto umanitario internazionale e la necessità di preservare la vita dei civili, il rilascio immediato degli ostaggi e la necessità di affrontare le cause profonde del conflitto. In seguito sono previste telefonate con il presidente israeliano Isaac Herzog e il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi. In telefonata con il premier dell'Anp Shtayyeh, Michel ha ribadito il forte sostegno dell'Ue all'iniziativa di pace lanciata a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York con i partner regionali, confermando che la priorità immediata è evitare un'ulteriore escalation. (segue) (Beb)