Cgil: Landini, condanna senza se e senza ma per insulti sessisti a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma. In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che non fanno parte della cultura e della pratica della mia organizzazione". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "La Cgil da sempre - aggiunge il leader del sindacato di Corso Italia - contrasta in ogni luogo ogni forma di violenza fisica e verbale. E si batte per superare quella cultura patriarcale che è all'origine di ogni forma di violenza verso le donne". (Rin)