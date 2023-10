© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Assordante silenzio dopo il terzo video sulla magistrata di Catania in piazza contro il Ministro Salvini, tra accuse volgari alla polizia, cori e battimani. Solidarietà alle donne e uomini delle Forze dell’Ordine, è scandaloso che non siano ancora arrivate le dimissioni dell’interessata. La riforma della Giustizia si conferma urgente e necessaria”. E' quanto si legge in una nota della Lega. (Rin)