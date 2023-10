Medio Oriente: Sunak sente Netanyahu, Regno Unito inequivocabilmente al fianco di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato all'omologo israeliano Benjamin Netanyahu che il Regno Unito è al fianco di Israele "in modo inequivocabile" dopo gli attacchi del movimento islamista palestinese Hamas e che Londra sta lavorando per garantire che il mondo parli con una sola voce. E' quanto riferisce una nota del numero 10 di Downing Street che riporta i dettagli della conversazione telefonica fra i due capi di governo. Sunak "ha ribadito che il Regno Unito sarà al fianco di Israele in modo inequivocabile contro questi atti di terrore. Il primo ministro ha offerto a Netanyahu tutto il sostegno di cui Israele ha bisogno", si legge nella nota. Il primo ministro britannico ha illustrato il lavoro diplomatico che il Regno Unito sta facendo per garantire che il mondo parli con una sola voce in opposizione a questi terribili attacchi". Netanyahu ha ringraziato Sunak per il sostegno del Regno Unito. (segue) (Rel)