Medio Oriente: Sunak sente Netanyahu, Regno Unito inequivocabilmente al fianco di Israele (2)

- In una seconda nota, Sunak ha confermato che il ministero degli Esteri è in contatto con le controparti israeliane per quanto riguarda lo status dei cittadini britannici sul posto, dopo che le famiglie hanno dichiarato che un britannico è stato ucciso e un altro è disperso. Sunak ha esortato tutte le parti a mostrare moderazione, ribadendo il sostegno del Regno Unito a Israele. "Nessuno vuole assistere a un'escalation regionale e sia il Regno Unito che gli alleati hanno esortato tutti gli abitanti della regione a non utilizzare questa situazione come un'opportunità per incitare ulteriori violenze", ha dichiarato Sunak. (Rel)