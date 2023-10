© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà giovane e dinamica che mette bene in mostra la freschezza e la vitalità dei suoi 20 anni" Alessandro Fermi

Presidente del Consiglio regionale dellaLombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)Il Sindaco Giuseppe Sala partecipa alla serata inaugurale di "ApritiModa".Palazzina Appiani, Viale Giorgio Byron, 2 (ore 19)Il Sindaco Giuseppe Sala assiste allo spettacolo "VajontS 23" di Marco Paolini, in occasione del 60° anniversario del disastro del Vajont.Teatro Strehler, Largo Greppi, 1 (ore 20:15)REGIONEGli assessori all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi e all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, intervengono all'assemblea di Donne Impresa di Coldiretti.LarioFiere, viale Resegone, Erba/Co (ore 9:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa al punto stampa per la presentazione dell'iniziativa "Ottobre in Salute Donna 2023", promossa da ODV Salute Donna, in occasione della campagna mondiale per il mese della prevenzione al tumore al seno. All'incontro intervengono, Marco Luigi Votta, presidente Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori; Patrizia Baffi, presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia; Alessandro Corbetta, coordinatore dell'intergruppo consiliare per la lotta contro il cancro; Gigliola Spelzini, coordinatrice dell'Interguppo Regionale per la lotta contro il cancro.Piazza Città di Lombardia, (ore 10:30)L'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, partecipa all'inaugurazione del Polo didattico aziendale Bergamo Est.Polo didattico, via monsignor Balduzzi 7, Alzano Lombardo/BG (ore 16)L'assessore alla Cultura Francesca Caruso apre i lavori del convegno di approfondimento sulle vicende editoriali e umane di Giovanni Testori. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Luca Formenton e il presidente dell'Associazione Giovanni Testori, Giuseppe Frangi.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 17:30)VARIEIl professor Hiroshi Ishiguro dell’Università di Osaka interviene all’evento “Hiroshi Ishiguro’s version on robotics and artificial intelligence: the big questions”.Università Cattolica, Aula Pio XI, largo Gemelli 1 (ore 9:30)Uil Fpl Lombardia organizza una tavola rotonda dal titolo "Quale futuro delle città metropolitane senza risorse?". Partecipano, tra gli altri, il Segretario Generale della Uil Lombardia Enrico Vizza e il Segretario Nazionale della Uil Fpl Domenico Proietti, la segretaria nazionale con delega alle funzioni locali Rita Longobardi.Città Metropolitana, Sala Consiglio, Via Vivaio, 1 (ore 10)Presentazione del docufilm "Materia Viva" prodotto da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE sul tema dell'economia circolare.Iulm, via Carlo Bo 7 (ore 10)Inaugurazione di "Maimeri in Mostra", percorso espositivo delle opere del pittore Gianni Maimeri dedicate alla musica, ai colori, alla città e ai Navigli. Partecipano il presidente della Maimeri SpA, Gianni Maimeri, la direttrice Filiale Milano 1 città di Poste Italiane, Simonetta Vercellotti e la responsabile filatelia di Poste Italiane, Annamaria Gallo.Ufficio Postale via Gozzoli, 51 (ore 11)Secondo appuntamento di "Wine Agenda", organizzato da Federvini e dedicato agli asset strategici del vino in occasione della Milano Wine Week. Partecipano, tra gli altri, Denis Pantini, responsabile agroalimentare di Nomisma e Oriana Romeo, senior sector specialist di area studi Mediobanca.Casa Masaf, Piazza 25 Aprile (ore 12) (Rem)