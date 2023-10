Medio Oriente: Haniyeh (Hamas), l'operazione si estenderà ad altre zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio con il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, il capo dell'ufficio politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha detto che l'operazione militare si estenderà da Gaza ad altri teatri. Lo riferisce un comunicato stampa di Hamas. Quest'ultimo ha lanciato ieri mattina un attacco con razzi e via terra in Israele, provocando la morte di almeno 600 persone e rapendo circa un centinaio di persone. Haniyeh ha ringraziato Raisi per il sostegno dell'Iran. Da parte sua, prosegue il comunicato, Raisi ha assicurato ad Haniyeh del continuo sostegno dell'Iran alle operazioni delle fazioni palestinesi intorno a Gaza. (Res)