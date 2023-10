Lavoro: Confsal, chi ha poteri sulla sicurezza si assuma responsabilità, con Asl e Comuni fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasi 700 morti sul lavoro in 9 mesi è un dato da Paese sottosviluppato. Oggi è l'ennesima occasione per ribadire che queste stragi vanno fermate e che chi ricopre posizioni ed esercita i poteri legislativi ed esecutivi deve assumersi certe responsabilità e, insieme alle Asl e Comuni, fare sicuramente di più. Non posso poi non ricordare, rileggendo l'ultimo rapporto Inail, che per le aziende la sicurezza non rappresenta un costo, ma una necessità; rafforzare questo messaggio è doveroso, fondamentale per far cambiare pagina". Lo dice il Segretario regionale Confsal e presidente Ebiten della Liguria Domenico Daniele Geria in occasione della 73esima Giornata vittime sul lavoro di oggi.(Rin)