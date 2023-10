Medio Oriente: Scholz, Israele ha diritto a difendersi da attacchi barbarici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi subiti da Israele sono "atti barbarici" che non "possono essere giustificati". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una dichiarazione alla stampa che commenta gli attacchi lanciati ieri dal movimento islamista palestinese Hamas. "Questi atti sono barbari, oltraggiosi e non possono essere giustificati in alcun modo", ha affermato Scholz. "Israele ha il diritto di difendersi da questi atti barbarici", ha aggiunto il cancelliere tedesco.(Geb)