Medio Oriente: Scholz sente Netanyahu, la Germania è al fianco di Israele

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro Benjamin Netanyahu e ha promesso la solidarietà della Germania nei confronti di Israele dopo l'attacco su larga scala del gruppo islamista Hamas. "Di fronte a questo terribile attacco la Germania resta fermamente e incrollabilmente dalla parte di Israele", ha affermato il cancelliere parlando alla stampa. “La sicurezza di Israele è una ragione di Stato tedesca. Ciò è particolarmente vero in tempi difficili come questi. E agiremo di conseguenza”, ha aggiunto Scholz. Il cancelliere tedesco ha annunciato che avrà colloqui telefonici dettagliati con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, il presidente statunitense Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Rishi Sunak per discutere della situazione. “Una cosa è chiara: condanniamo le azioni di Hamas nella maniera più forte possibile. Stiamo facendo tutto il possibile affinché questo attacco non si trasformi in un incendio con conseguenze incalcolabili per l’intera regione”, ha affermato Scholz. “E mettiamo in guardia tutti dall’alimentare e perpetuare il terrore in questa situazione”, ha concluso il cancelliere. (Geb)