Medio Oriente: generale Baqeri (Iran), "presto palestinesi libereranno la moschea di Al Aqsa"

- Secondo Mohammad Baqeri, il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, "non passerà molto tempo prima che i giovani palestinesi riescano a liberare la moschea di Al Aqsa - a Gerusalemme - dal nemico sionista". La dichiarazione avviene all'indomani dell'attacco compiuto dal movimento palestinese Hamas in Israele e tuttora in corso. Baqeri ha criticato i tentativi di normalizzazione in corso tra Israele e le nazioni arabe, definendoli un complotto per prevenire il collasso dello Stato ebraico", affermando che "non potrebbe né fermare né ritardare l'inevitabile declino di Israele". Le autorità iraniane hanno costantemente criticato gli sforzi dell'Arabia Saudita volti a stabilire relazioni diplomatiche con Israele. Baqeri, nel suo messaggio, ha anche elogiato gli sforzi dei gruppi palestinesi nelle loro operazioni contro “le forze armate sioniste nei territori occupati”. (Res)