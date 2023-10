Medio Oriente: fonti "Nova", l'Egitto media per liberare ostaggi che necessità di cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto "continua i suoi sforzi per liberare gli ostaggi israeliani a Gaza che necessitano di cure mediche, soprattutto anziani e bambini". Lo hanno detto fonti egiziane ad "Agenzia Nova", secondo cui sarebbero "in corso trattative per il rilascio di alcuni ostaggi". Le fonti hanno riferito che il Cairo teme un peggioramento della situazione ai suoi confini, a Rafah e con Israele. Fonti egiziane hanno affermato che Il Cairo ha già intensificato gli sforzi per mettere in sicurezza gli israeliani in Egitto dopo l'uccisione di un gruppo di turisti israeliani ad Alessandria. (Cae)