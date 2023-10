Medio Oriente: Blinken, attacchi Hamas potrebbero essere tesi a minare accordo Israele-Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono prove del coinvolgimento diretto dell'Iran negli attacchi condotti dal gruppo islamista palestinese Hamas contro Israele, ma è ben possibile che questi siano mirati a far deragliare l'accordo per la normalizzazione delle relazioni tra lo Stato ebraico e l'Arabia Saudita. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, all'emittente "Cbs". "Iran, Hezbollah e Hamas - ha ricordato il capo della diplomazia di Washington - si oppongono tutti agli sforzi per normalizzare le relazioni tra Arabia Saudita e Israele", uno degli obiettivi chiave dell'amministrazione del presidente Joe Biden. (Was)