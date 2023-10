Regno Unito: "Sky News", anche Santander fra le banche contattate per salvare Metro Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale britannica del banco Santander è stata contattata per tentare di evitare il fallimento di Metro Bank. Lo riferisce l'emittente “Sky News”, secondo cui la banca spagnola, NatWest e il gruppo bancario Lloyds sono tra gli attori contattati dalle autorità di regolamentazione bancaria questo fine settimana per organizzare un'acquisizione della rete di filiali di Metro Bank, istituto di credito fondato 13 anni. Le fonti di “Sky News” hanno dichiarato che Santander UK, la quinta banca al dettaglio più grande del Regno Unito, ha incaricato Robey Warshaw - la società di consulenza di cui è socio l'ex cancelliere dello Scacchiere George Osborne - di lavorare a una potenziale offerta. Al momento, tuttavia, non vi sono certezze sul fatto che una delle banche contattate avrebbe presentato un'offerta per Metro Bank, dato il calendario ristretto e la limitata opportunità di condurre una due diligence. Secondo “Sky News”, sembra che alcune delle banche in questione non siano disposte ad acquisire Metro Bank senza una garanzia di finanziamento da parte del governo. (Rel)