Medio Oriente: media, Israele non sta conducendo negoziati con Hamas tramite l'Egitto

- Il governo di Israele “non è a conoscenza di alcuna conversazione" su una presunta mediazione dell'Egitto con il movimento palestinese Hamas "e non sta conducendo alcun negoziato”. Lo ha dichiarato un funzionario israeliano al quotidiano "Times of Israel", in seguito alle indiscrezioni su una presunta mediazione del Cairo per il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza. Un altro funzionario ha detto al "Times of Israel" che “in questo momento stiamo combattendo i terroristi sul territorio israeliano. Al momento non siamo coinvolti in nessuna trattativa sugli ostaggi”. Il governo ha confermato che almeno 100 israeliani sono trattenuti a Gaza, ma secondo i media sarebbero almeno 170. (Res)