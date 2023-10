Milano: De Corato (Fd'I), incidente viale Forlanini, città pericolosa per criminalità e mobilità urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesima morte avvenuta nelle strade di Milano, in questo caso un 48enne milanese presso viale Forlanini. "E' evidente, considerando il numero di morti e feriti dovuti sulle strade di Milano, che non solo Milano non è sicura dal punto di vista della criminalità, ma addirittura per quello che doveva essere il fiore all'occhiello della giunta green di Sala: la mobilità urbana". Lo comunica in una nota l'on di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, in merito alla morte di un pedone in Via Forlanini. "Da sogno green è diventata un incubo: questa è la parola che meglio descrive chi si deve muovere, nel vero senso della parola, nella giungla di Milano - aggiunge De Corato -. Tempo fa chiesi se Sala ha mai viaggiato su un mezzo pubblico a Milano, viste le condizioni di totale insicurezza in cui versa, ripropongo la stessa domanda ora, ma questa volta nel ruolo di pedone o ciclista" conclude. (Com)