Medio Oriente: ministero Esteri francese, morta nostra connazionale in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cittadina francese è morta in Israele. Lo ha annunciato il Quai d'Orsay, il ministero degli Esteri francese, in un comunicato stampa. "Abbiamo appreso con tristezza della tragica morte di una connazionale in Israele nel contesto degli attacchi terroristici", ha scritto il servizio diplomatico francese, inviando le proprie "condoglianze alla famiglia". Il ministero degli Affari Esteri ha inoltre riferito che le rappresentanze diplomatiche "sono pienamente mobilitate per cercare di chiarire la situazione di diversi cittadini che non sono stati localizzati, in contatto permanente con le loro famiglie e in collegamento con le autorità israeliane". Il ministero ribadisce le raccomandazioni nei confronti dei francesi, "siano essi residenti o visitatori, e li invitiamo a seguire le istruzioni delle autorità locali e a rimanere in contatto con le nostre rappresentanze diplomatiche", concluda la nota del Quai d'Orsay. (Frp)