Medio Oriente: portavoce militare, combattenti Hamas ancora in Israele

- Un certo numero di combattenti del movimento palestinesi Hamas si trovano ancora in territorio israeliano, dopo 36 ore dall'infiltrazione in Israele. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane (Idf), contrammiraglio Daniel Hagari, durante una conferenza stampa. Secondo i media, sono tuttora in corso scontri tra i militari e i miliziani armati in quattro kibbutz a ridosso di Gaza. "Alcuni infiltrati hanno tentato di ritornare a Gaza ma sono stati intercettati e uccisi al confine. Sono state arrestate decine di persone", ha detto Hagari, annunciando che le Idf hanno condotto attacchi su circa 800 obiettivi a Gaza. In particolare, oltre 50 caccia da combattimento hanno preso di mira 120 siti nel quartiere di Beit Hanoun, demolendo le aree utilizzate da Hamas per lanciare attacchi contro Israele. (Res)