Egitto-Italia: ministro Esteri Shoukry e Tajani discutono dell'escalation in Medio Oriente

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dal titolare della Farnesina, Antonio Tajani, "nell'ambito del monitoraggio degli sviluppi dell'escalation in corso nella Striscia di Gaza e tra la parte palestinese e quella israeliana in diverse aree". Lo riferisce una nota stampa della diplomazia del Cairo. Il ministro Shoukry ha sottolineato l’importanza di lavorare per fermare con tutti i mezzi l’escalation in corso e di evitare che la situazione sfoci in ulteriore violenza, sofferenza umana, con rischi per la vita dei civili. L’Egitto ha ripetutamente messo in guardia contro il verificarsi di questo "scenario doloroso a causa dell’assenza di prospettive per una soluzione giusta della questione palestinese e della continuazione degli attacchi israeliani contro le proprietà e i diritti dei palestinesi", ha detto Shoukry. Il capo della diplomazia egiziana ha ricordato ancora una volta l'importanza di intensificare gli sforzi internazionali e il coordinamento tra tutte le parti influenti al fine di avanzare sulla via della calma, e ha esortato le parti a esercitare il massimo livello di autocontrollo e ad evitare di entrare in un circolo vizioso di scontri armati, sottolineando i terribili rischi che questa vicenda comporta per i civili innocenti e le sue conseguenze sulla sicurezza e la stabilità nella regione. I due ministri hanno convenuto di continuare una stretta consultazione per portare avanti gli sforzi per contenere la crisi nei prossimi giorni, conclude la nota. (Cae)