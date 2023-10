Medio Oriente: Tajani, sosteniamo mediazione egiziana per liberare ostaggi nelle mani di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene la mediazione egiziana per ottenere la liberazione degli ostaggi nelle mani del movimento palestinese Hamas. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa da Lagonegro, in Basilicata. “L'Italia sta lavorando per una de escalation della situazione in Medio Oriente: ne ho parlato con il ministro degli Esteri egiziano (Sameh Shoukry)”, ha detto Tajani, aggiungendo che mercoledì sarà al Cairo. “Sosteniamo tutte le iniziative di quel Paese per trovare una soluzione per quegli ostaggi, donne, bambini e anziani. Contiamo sulla mediazione egiziana visto che Il Cairo ha un dialogo più semplice con Hamas e i palestinesi”, ha detto il ministro. (Res)