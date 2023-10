Forza Italia: Tajani, per realizzare sogni Berlusconi serve anche radicamento nel territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia vuole realizzare i sogni di Silvio Berlusconi e per questo serve anche un forte radicamento nel territorio. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa da Lagonegro, in Basilicata. “Stiamo inaugurando sempre più sedi al fine di poter spiegare al maggior numero possibile di cittadini lucani e del resto d'Italia le nostre proposte”, ha detto Tajani, secondo cui l'obiettivo è cerare di coinvolgere “coloro che non vanno a votare, che cercano un punto di riferimento serio, credibile, affidabile e responsabile. “Vogliamo che i cittadini ci guardino come una grande forza che possa rappresentare la pietra angolare del sistema politico italiano”, ha aggiunto il ministro. (Res)