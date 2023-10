Basilicata: Tajani, Bardi ha governato bene, sarà candidato Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Vito Bardi ha governato bene in Basilicata e lo dimostra il riconoscimento di tutte le categorie produttive durante l'incontro di ieri a Matera. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa da Lagonegro, in Basilicata. Ciò “non può far altro che rafforzare il nostro convincimento. Bardi è un ottimo presidente e per quanto riguarda Forza Italia sarà il futuro candidato alla presidenza della regione e continuerà a governare per altri cinque anni la Basilicata insieme alle altre forze del centrodestra”, ha aggiunto il ministro. (Res)