Argentina: candidato centrosinistra Massa, elezioni decideranno diritti dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I diritti dei lavoratori in Argentina sono a rischio e le elezioni del prossimo 22 ottobre decideranno se il Paese "tornerà indietro di 60 anni, fino a tornare alla schiavitù". Lo ha detto il ministro dell'Economia e candidato presidente dell'Unione per la patria, Sergio Massa, in occasione della presentazione di un documentario sull'ex presidente Nestor Kirchner. "Voglio che sia chiaro a ogni lavoratore che quel che in discussione oggi ci sono i suoi diritti", ha affermato. "Dobbiamo costruire una nuova maggioranza a partire dal 22 ottobre. Voglio che ci prepariamo ad abbracciare i radicali, i socialisti, gli indipendenti, le donne e gli uomini del mondo del lavoro e gli imprenditori che credono in un progetto di unità nazionale", ha aggiunto. In occasione delle prossime elezioni, secondo il candidato di centrosinistra, si deciderà anche "se i vaccini per i nostri figli saranno gratuito o se occorrerà pagarli un milione e 100 mila pesos l'anno". Il ministro ha fatto riferimento anche alla proposta del candidato ultraliberista Javier Milei sulla libera vendita di armi. "Vogliamo che i nostri ragazzi abbiano nello zaino un quaderno - ha detto - e non un'arma". (Abu)