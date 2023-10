Medio Oriente: Gasparri (FI), attacco a Israele è una minaccia a tutto il pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vittime israeliane "sono già arrivate a seicento ma temo che il bilancio finale potrà essere ancora molto più grave. I feriti saranno diverse migliaia ed i rapiti sono almeno duecento. Si tratta di un atto di guerra forse ancora più grave dell'attacco alle Torri Gemelle, impresso nella nostra memoria come il più grande orrore del tempo recente. Inevitabilmente le autorità israeliane hanno decretato lo stato di guerra". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. "L'atteggiamento dell'Iran e di altre realtà del mondo islamico rappresentano una minaccia a tutto il pianeta. E in particolare al mondo che difende i valori della democrazia e della libertà, calpestati da questa offensiva di Hamas, attuata inneggiando all'islam, che colpisce lo Stato di Israele, baluardo della democrazia e della libertà nel Medioriente. L'attacco ad Israele - prosegue - è un attacco a tutto il mondo libero. E non dobbiamo trascurare la matrice fondamentalista che lo ha animato. Chi dovesse assumere in ogni luogo atteggiamenti equivoci sarà paragonabile ai negazionisti che assumono posizioni intollerabili rispetto agli orrori del secolo scorso. Siamo con Israele. E dobbiamo esserlo tutti, fino in fondo. La brutale e tragica aggressione che è stata attuata è stata fatta ai danni di tutti noi. Seguiremo con apprensione quello che potrà avvenire. Comprendendo che Israele ha il dovere di difendere la sua libera esistenza. E noi siamo e saremo con i nostri fratelli di Israele". (Rin)