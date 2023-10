Medio Oriente: Erdogan, la Turchia è pronta ad agire per fermare il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è pronta a fare la sua parte per fermare il conflitto israelo-palestinese e ridurre le tensioni che si sono intensificate a partire da sabato, 7 ottobre. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alla cerimonia di apertura della chiesa siro-ortodossa Mor Ephrem a Yesilkoy, nella parte europea di Istanbul. "La creazione di uno Stato palestinese indipendente e geograficamente integrato basato sui confini del 1967, con Gerusalemme est come capitale, non può essere ulteriormente ritardata - ha affermato - . Una pace duratura in Medio Oriente è possibile solo attraverso una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese". Nel suo intervento, Erdogan ha affermato che “la questione palestinese è la causa principale dei problemi nella nostra regione. La nostra regione continuerà a desiderare la pace, a meno che non venga raggiunta una soluzione giusta”. Infine, Erdogan ha anche sottolineato che qualsiasi passo che possa aumentare le tensioni nella regione “che porterà a ulteriori spargimenti di sangue e accrescerà i problemi dovrebbe essere evitato”. (Tua)