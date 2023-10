Medio Oriente: Michel contatta leader regione e premier Anp, necessario calo tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il timore espresso nel corso della telefonata è che Israele porti avanti una rappresaglia che non risparmi la vita dei civili palestinesi, afferma la fonte. Con il re di Giordania, Michel ha invece ribadito il sostegno Ue all'iniziativa di pace di New York e la necessità di un calo delle tensioni, ma anche di prevenire lo scoppio di ulteriori violenze su larga scala in Cisgiordania e di fare in modo che non si alimentino nuove tensioni fra la comunità araba e quella israeliana. I leader da entrambe le parti hanno la responsabilità di dire alle frange radicali e più estremiste di esercitare la moderazione, conclude la fonte. (Beb)