Germania: exit poll Assia, Cdu in testa al 35,5 per cento

- L’Unione cristiano-democratica (Cdu) è in testa con il 35,5 alle elezioni statali che si sono tenute oggi in Assia, in Germania. È quanto si apprende dagli exit poll dell’istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l’emittente televisiva “Ard”. In seconda posi si collocano il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) e i nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd), entrambi al 16 per cento. Seguono i Verdi al 15,5 per cento e il Partito liberaldemocratico (Fdp) al 5 per cento. I post comunisti di La Sinistra e la formazione di centrodestra Elettori liberi (Fw) si fermano al 3,5 per cento, mentre gli altri partiti raccolgono complessivamente il 5 per cento. Secondo le rilevazioni dell’istituto demoscopico tedesco Wahlen, la Cdu è al 34,5 per cento, Afd al 17 per cento e i Verdi al 15,5 per cento. La Spd è quarta con il 15 per cento, seguita da Fdp e La Sinistra rispettivamente al 5 e al 3,5 per cento. Gli Fw ottengono questo stesso risultato, mentre le altre formazioni si attestano al 6,5 per cento. (Geb)