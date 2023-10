Germania: exit poll Baviera, Csu in testa al 37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione cristiano-sociale (Csu) è in testa con il 37 per cento alle elezioni statali che si sono tenute oggi in Baviera, in Germania. È quanto si apprende dagli exit poll dell’istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l’emittente radiotelevisiva “Ard”. In seconda posizione si collocano i Verdi al 16 per cento, seguiti dai nazionalconservatori di Alternativa per la Germania (Afd) al 15 per cento. La formazione di centrodestra Elettori liberi (Fw) si attesta al 14 per cento, mentre il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) raggiunge l’8,5 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) si ferma al 3,5 per cento, mentre le altre formazioni raccolgono complessivamente il 6,5 per cento. (Geb)