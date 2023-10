M5s: Conte, campo largo? Noi per campo giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mi parlate di campo largo”. Lo afferma ai suoi il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte dopo aver letto alcune parziali ricostruzioni dopo le sue dichiarazioni di stamattina. “Noi abbiamo l’ambizione, come Movimento 5 Stelle, di allargare sì il campo ma sulla base del consenso crescente che gli italiani mostrano verso le nostre proposte, non creando un cartello elettorale con tante forze politiche diverse che creano un campo frammentato e ingestibile. Campo largo è una formula giornalistica che mi fa venire l’orticaria. Noi siamo per un campo giusto", spiega. (Rin)