Rifiuti: Pace (Ama), a Tevere Day rimossi 175 metri cubi scarti, grazie a squadre per impegno

- Nella tre giorni dedicata al Tevere a Roma "sono stati complessivamente rimossi e avviati a trattamento oltre 175 metri cubi di rifiuti vari". Lo ha detto il presidente di Ama Spa, Daniele Pace, intervenuto questa mattina insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri all’evento “Plastic crime scene investigation” nell'ambito del Tevere Day nei pressi di Castel Sant'Angelo. Lo comunica Pace in una nota. "Questa mattina ho voluto ringraziare le donne e gli uomini che lavorano in Ama per l’impegno profuso in questi giorni negli interventi di pulizia delle banchine del Tevere. Un intervento svolto con passione al servizio dei romani e turisti per migliorare la fruibilità del nostro fiume”. (segue) (Com)