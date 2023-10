Roma: assessore Trasporti, da Urso confusione su licenze, decreto penalizza Comuni e tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In merito a quanto sostiene da giorni, e ha ribadito anche oggi, sul rilascio delle licenze taxi a Roma, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, "invece di prendersela con i sindaci vada a rileggersi il provvedimento che ha appena fatto approvare (decreto Asset, ndr) e che non risponde affatto alle reali esigenze di tassisti e amministrazioni comunali". È quanto replica l'assessore alla Mobilità e trasporti di Roma, Eugenio Patanè. "E nel caso di Roma - aggiunge l' assessore - il ministro Urso non tiri in ballo le licenze rilasciate dall'amministrazione di Veltroni, perché quei bandi erano del 2004, molto prima della Legge Bersani che introduceva le licenze onerose con il 20 per cento riservato ai Comuni; proprio tenendo conto di una relazione dell'Agcom che evidenziava l'utilità di garantire ai comuni una percentuale in grado di aiutarli a sostenere le tante spese pubbliche collegate all'aumento di licenze e quindi di taxi". (segue) (Com)