Roma: assessore Trasporti, da Urso confusione su licenze, decreto penalizza Comuni e tassisti (2)

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Nel 2006 - prosegue Patané - la giunta Veltroni fece poi scorrere la vecchia graduatoria per altre mille licenze, quelle a cui fa riferimento il ministro, portando a un aumento complessivo di 2.500 licenze. Inoltre, programmò anche un nuovo bando per ulteriori oltre mille licenze tra il 2008 e il 2009, proprio applicando la Legge Bersani. Ma nel 2008 sindaco divenne Alemanno che, come ricorderà Urso, bloccò tutto. Il ministro fa anche un po' di confusione sul tema delle seconde guide, affermando che oggi i tassisti potranno aderire senza più paura delle cause di lavoro. Ma il problema non è mai stato quello, bensì le lungaggini burocratiche della normativa nazionale". (segue) (Com)