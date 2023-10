Roma: assessore Trasporti, da Urso confusione su licenze, decreto penalizza Comuni e tassisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "E infine - conclude l'assessore capitolino - il ministro si vanta di aver introdotto le licenze stagionali. Non è vero, perché a introdurle è stata ancora una volta la Legge Bersani. Solo che in quella normativa le licenze erano permanenti e aperte a tutti, mentre con le nuove norme diventano temporanee e accessibili solo a chi già ne possiede una. E questo scoraggia gli investimenti, non li favorisce di certo". (Com)