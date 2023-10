Ucraina: Aeronautica, Russia aumenterà produzione droni kamikaze Shahed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze d'occupazione russe intendono aumentare la produzione di droni kamikaze di tipo Shahed, è quanto confermano diversi dati di intelligence. Lo ha detto il portavoce dell'Aeronautica delle Forze armate ucraine Yuriy Ignat, nel corso di una diretta televisiva. "Ci sono segnali che la produzione di droni sarà ulteriormente aumentata. Se prendiamo i dati che ci forniscono i servizi segreti, i dati che provengono da alcuni esperti, si prevede un aumento", ha detto il portavoce. Tuttavia, Ignat ha sottolineato che senza l'Iran i russi difficilmente sarebbero in grado di produrre questi armamenti in autonomia. "E' ovvio che continueranno a utilizzare l'Iran per ottenere tecnologie che non possono produrre da soli", ha dettp Ignat. (Kiu)