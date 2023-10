Lavoro: Legnini, lavorare sulla cultura della sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "è la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Pur in presenza di una legislazione avanzata, di misure e presìdi via via più rigorosi e di strutture pubbliche professionalizzate, il numero degli incidenti sul lavoro è tornato a crescere mentre quello delle vittime continua ad essere insopportabilmente elevato". Lo scrive sui social Giovanni Legnini, commissario delegato dal capo del dipartimento della Protezione civile ad Ischia. "Non c’è tragedia più ingiusta che perdere la vita nei luoghi di lavoro. Anche per questo, occorre lavorare più in profondità sulla cultura della sicurezza, esercitare con maggiore incisività i poteri di controllo ex ante e rendere efficaci le sanzioni ex post. Non possiamo cedere alla rassegnazione che a volte sembra farsi spazio in presenza di numeri insostenibilmente elevati".(Rin)