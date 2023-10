Giordania-Italia: Tripodi ad Amman, incontri istituzionali incentrati su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Maria Tripodi da ieri in missione in Giordania, ha incontrato oggi ad Amman il vicepremier e ministro degli Esteri, Ayman Safadi, il ministro della Cooperazione, Zeina Toukan, il ministro della Cultura Haifa Najjar e Akram Al Quaisi, ministro del Turismo del Regno hascemita di Giordania. Nel corso del bilaterale, riferisce una nota della Farnesina, con il ministro degli Esteri sono stati affrontati i principali temi regionali anche alla luce dell’attacco terroristico di Hamas in Israele, la cooperazione in materia di difesa, la presentazione della candidatura di Roma Expo 2030 e le iniziative per il 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche Italia-Giordania previsto nel 2024. Al centro dei colloqui con gli altri ministri le eccellenti relazioni bilaterali e la cooperazione in ambito culturale. L’Italia contribuisce con le missioni archeologiche e i progetti della cooperazione alla conservazione di diverse aree tra cui il sito Unesco di Petra. Sono state inoltre approfondite le relazioni in ambito economico e una maggiore crescita di flussi turistici tra i due Paesi. (Res)