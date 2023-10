Medio Oriente: Al Sisi parla con re di Giordania, necessari sforzi concertati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dal re di Giordania, Abdullah II. Lo riferisce una nota della presidenza egiziana. Le parti si sono consultate sugli ultimi sviluppi della situazione attuale e sull’escalation in corso tra la parte palestinese e quella israeliana. Secondo la dichiarazione, sono stati esaminati i recenti sviluppi in Medio Oriente ed è stata sottolineata la priorità degli sforzi concertati a livello regionale e internazionale per lavorare per fermare l’escalation e la violenza, ed esercitare l’autocontrollo, per fermare lo spargimento di sangue e prevenire un ulteriore deterioramento della situazione. Le parti hanno convenuto di proseguire e intensificare la consultazione e il coordinamento tra Egitto e Giordania con l'obiettivo di intensificare gli sforzi per raggiungere la calma, per far avanzare il percorso verso una soluzione globale ed equa della questione palestinese, sulla base della soluzione dei due Stati, in conformità con il diritto internazionale e in modo da garantire l'instaurazione della pace e della stabilità nella regione. (Cae)