Regno Unito: ministra Badenoch, Starmer vuole semplificare il cambio di genere

- La ministra per gli Affari economici e il Commercio del Regno Unito, Kemi Badenoch, ha accusato il leader del Partito laborista, Keir Starmer, di voler rendere più facile per le persone cambiare genere qualora dovesse diventare primo ministro. I delegati alla conferenza annuale dei laboristi, che ha preso il via oggi a Liverpool, voteranno una proposta per “modernizzare, semplificare e riformare” il processo di transizione. Se approvata tale proposta diventerà probabilmente un elemento chiave del manifesto del partito. Starmer ha insistito di non essere più a favore dell'autoidentificazione , secondo la quale le persone possono cambiare legalmente il proprio genere senza un certificato medico. Ma Badenoch, che detiene anche la delega per le Pari opportunità, ha suggerito che gli appelli dei laboristi hanno aperto la strada all’eliminazione dell’attuale necessità per i medici di firmare un certificato che attesti il cambiamento di genere. "I laboristi hanno sostenuto l'autoidentificazione per cinque anni perché è ciò in cui credono veramente", ha detto Badenoch citata dal quotidiano “The Telegraph”. “Una politica che mette in pericolo donne e ragazze. Questo documento politico dimostra che non hanno cambiato idea. Dovremmo essere tutti preoccupati per i loro reali piani nel caso in cui mai andassero al governo”, ha detto la ministra. (Rel)