Pd: Fantini, a Frosinone raccolte oltre mille firme per salario minimo (2)

- "Sulla questione del salario - aggiunge Fantini - è tempo che il governo di destra ascolti chi chiede un salario equo, che possa consentire una vita dignitosa anche a fronte di irrefrenabile aumento del costo della vita che mette in condizioni di povertà sempre più famiglie. Sono felice della risposta arrivata anche dal nostro territorio, continueremo a incalzare le destre di governo sui temi, per costruire al più presto un'alternativa solida a questo governo che non sta mantenendo alcuna promessa rispetto alle urla della campagna elettorale. La loro prova di governo è già miseramente fallita". (Com)