Francia: a Mentone scritte su un edificio contro accoglienza migranti

- Sulla facciata dell'edificio di una ex casa vacanze a Mentone sono apparse delle scritte ostili all'accoglienza di migranti. Lo riferisce l'emittente televisiva francese “Bfmtv”, secondo cui fra le scritte apparse figurano le diciture: “no ai migranti", "insicurezza", "stupro". Questo centro è destinato ad accogliere i migranti, in particolare minori non accompagnati ed è stato riconvertito da poco – il mese scorso – in seguito al massiccio afflusso di migranti a Lampedusa riscontrato a settembre. L'annuncio ha provocato il malcontento degli abitanti di Mentone che all'inizio della settimana hanno lanciato una petizione per opporsi all'arrivo dei 50 migranti.(Frp)